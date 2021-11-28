أخبار 24 ساعة.. 5.2 مليون طن صادرات زراعية بزيادة 600 طن عن العام الماضى

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الزراعة: الرئيس السيسى اطمأن على منظومة الأسمدة لتوفير احتياجات المشروعات

القومية للتأمين الاجتماعى: معاش ثابت للعمالة غير المنتظمة.. التفاصيل

الزراعة: الأسمدة تكفى حاجة المزارعين.. وتسهيل إجراءات الصرف للفلاحين

الصحة: إنشاء وتشغيل 127 وحدة تشخيص عن بعد.. ومناظرة 3407 حالات خلال شهرين

"الصحة" تكشف تفاصيل إصابة سيدة سافرت من مصر إلى بلجيكا بمتحور كورونا الجديد

الرعاية الصحية تطلق منصة رقمية للتواصل بين مقدمى الخدمة بمحافظات التأمين