اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. 5.2 مليون طن صادرات زراعية بزيادة 600 طن عن العام الماضى

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. 5.2 مليون طن صادرات زراعية بزيادة 600 طن عن العام الماضى صادرات زراعية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

الزراعة: الرئيس السيسى اطمأن على منظومة الأسمدة لتوفير احتياجات المشروعات

القومية للتأمين الاجتماعى: معاش ثابت للعمالة غير المنتظمة.. التفاصيل

الزراعة: الأسمدة تكفى حاجة المزارعين.. وتسهيل إجراءات الصرف للفلاحين

الصحة: إنشاء وتشغيل 127 وحدة تشخيص عن بعد.. ومناظرة 3407 حالات خلال شهرين

"الصحة" تكشف تفاصيل إصابة سيدة سافرت من مصر إلى بلجيكا بمتحور كورونا الجديد

الرعاية الصحية تطلق منصة رقمية للتواصل بين مقدمى الخدمة بمحافظات التأمين

وزير صحة جنوب أفريقيا: لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من كورونا
 
الزراعة: 5.2 مليون طن صادرات زراعية حتى الآن بزيادة 600 طن عن العام الماضى
 
الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الإثنين المقبل وطقس مائل للحرارة بالقاهرة
 
شبورة كثيفة وشوائب بالجو.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
 
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة وشوائب عالقة والعظمى بالقاهرة 30 درجة
 
الأرصاد للمواطنين: احذروا الشبورة ولا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة
 
الكهرباء: إنشاء خطوط نقل طاقة فى سيناء تمهيدا لرفع قدرة خط الربط مع الأردن
 
الصحة: إنشاء وتشغيل 127 وحدة تشخيص عن بعد.. ومناظرة 3407 حالات خلال شهرين
 
القوى العاملة: تعيين 2043 شابا والتفتيش على 600 منشأة بالغربية
 
الصحة: نتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى لمتحور كورونا الجديد حول العالم
 
الصحة: نتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى لمتحور كورونا الجديد حول العالم
 
وزارة التنمية المحلية تبحث مع وفد كاميرونى التعاون فى صناعة الأخشاب والأثاث
 
الأوقاف تعلن أسماء المستحقين لدخول الاختبار الشفوى لمسابقة الخطابة بالمكافأة
 
الزراعة: تحصين 2.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع
 
التضامن: مشاركة 500 ألف مستفيد فى "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بقرى حياة كريمة
 
وزير التعليم العالى يبحث مقترحا لمجابهة التغيرات المناخية فى الزراعة والغذاء
 
هيئة الدواء تعلن قبول عضوية مصر كمراقب فى المجلس التنسيقى الدولى (ICH)
 
الأزهر للفتوى: الاضطرابات الأسرية وكثرة شجار الزوجين يفقد الأبناء هيبة الأسرة
 
محافظة الجيزة تزيل التعديات بطول حرم السكة الحديد بمركز أوسيم
 

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