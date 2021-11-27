44 إرهابيًا مطلوبين للعدالة بقضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة من المتهمين وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة.

كما قضت المحكمة، بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأيد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.

ويوجد متهمين هاربين ومطلوبين للعدالة صادر ضدهم أحكام غيابية بالإعدام والسجن من محكمة الموضوع وعددهم 44 متهما.

ويوجد 13 متهما ممن صدر بحقهم أحكام بالإعدام غيابيا بالدعوى وهم : محمد أحمد نصر، وائل حمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، عماد الدين أحمد محمود، محمد سعد عبد التواب، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى سيد، محمد عبد العزيز سيد، السيد حسانين على، احمد جمال حسن، أيمن أحمد عبد الله، رائد صبحى العطار

كما يوجد 16 متهما ممن صدر ضدهم أحكام بالمؤبد مطلوبين للعدالة لصدور الأحكام ضدهم غيابيا وهم : إبراهيم صبحى، عمر سعيد مخلوف، عمر رفاعى سرور، تامر أحمد عصمت، ياسر حمدى عدنان، عويضة سلامة عايد، سيد محمد حسين، عزت حسن محمد، عيد محمد سلامة، محمد عبد الوهاب متولى، عبد الرحمن محمد راشد، أشرف محمد عبد الرحمن سرحان، أيمن نور عبد الرحيم، بسام بحيرى درويش، محمد عبد الرحيم بسيونى، محمد احمد محمود.

وفيما يوجد 15 متهما ممن صدر بحقهم احكام بالمشدد غيابيا وهم : أنور صالح أنور، كرم أحمد عبد الرحمن، محمد عبد القادر إسماعيل، أحمد سعيد عبد الوهاب، فايز عيد عودة، طارق حمدين سالمان، السيد عبد المنعم السيد، محمد عطية شحاتة، مصطفى حسنى عبد العزيز، محمد نعمة الله عبد العزيز، أحمد عدلى حافظ، عبد اللطيف محمد عبد اللطيف، أحمد صبحى قنديل، خالد عيد إبراهيم، أحمد محمد عبد العزيز.