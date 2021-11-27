403 إنذارات للمحال والمنشآت بالإسكندرية لمخالفة وضع صناديق قمامة بغطاء محكم

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ،حملات مكبرة للتأكد من وضع حاويات القمامة أمام المنشآت والمحلات ،وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 1570لسنة 2017 بشأن إلزام المحال والمنشآت بوضع صناديق قمامة بغطاء محكم لجمع المخلفات بها ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة والمخالفة البيئية

وفي هذا الصدد شن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة للمرور علي المنشآت والمحال بكافة انواعها والتفتيش علي وجود حاويات القمامة حيث إستهدفت الحملة منطقة المندرة ، ش جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 403إنذارات للمخالفين والتأكد من إيجابية عدد 111منشآة خلال المتابعة الدورية ومازالت الحملات والمتابعة جارية للتأكد من التزام جميع المحلات.