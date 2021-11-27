403 إنذارات للمحال والمنشآت بالإسكندرية لمخالفة وضع صناديق قمامة بغطاء محكم

شنت أحياء الإسكندرية ،حملات مكبرة للتأكد من وضع حاويات القمامة أمام المنشآت والمحلات ،وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 1570لسنة 2017 بشأن إلزام المحال والمنشآت بوضع صناديق قمامة بغطاء محكم لجمع المخلفات بها ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة والمخالفة البيئية
وفي هذا الصدد شن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة للمرور علي المنشآت والمحال بكافة انواعها والتفتيش علي وجود حاويات القمامة حيث إستهدفت الحملة منطقة المندرة ، ش جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 403إنذارات للمخالفين والتأكد من إيجابية عدد 111منشآة خلال المتابعة الدورية ومازالت الحملات والمتابعة جارية للتأكد من التزام جميع المحلات.
وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية علي ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة والغير ملتزمة بالاجراءات الإحترازية أولتقديمها الشيشة للمواطنين.
كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
كان حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بشوارع مساكن الزهور ، بلهارس،النبوي المهندس،جمال عبد الناصر،المعهد الدينى،ش سلسبيل الحرمين وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 منشأت وضبط عدد 74 حالة إشغال متنوع.
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