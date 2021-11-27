ينظم الكوليسترول ويقوى الجهاز المناعى.. تعرف على فوائد اللب السورى

فاطمة ياسر

عند مشاهدة التليفزيون يقوم الكثيرون بتناول اللب كنوع من التسالي وتقضية وقت مثالي، ونقدم وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول اللب السوري أو بذور عباد الشمس، ومنها:

-يعمل علي تنظيم الكولسترول في الدم:



يحتوي علي بعض العناصر الغذائية التي من دورها تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ومنها فيتامين ه، والبروتين والمغنسيوم.

-يقوي الجهاز المناعي:



لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فتناولك له جيد لتقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

-يساعد في الوقاية من الالتهابات:



لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فتناولك له يعد من الخيارات الجيدة لتقليل فرص الإصابة بالتهابات في الجسم.

-يساعد على خفض ضغط الدم:



تناوله يساعد في تقليل فرص الإصابة بانقباضات الأوعية الدموية التي تتسبب في ارتفاع نسبة الضغط، ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة.

وأخيرا نصح التقرير الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الجلدية بتجنب تناوله، لأنه قد يكون من مسببات الإصابة .