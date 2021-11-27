وفاة الضحية الخامسة فى حادث الدقهلية بعد تشييع جثمان 4 من الأسرة

الدقهلية - شريف الديب

لفظت الطفلة المصابة بحادث نبروه أنفاسها الأخيرة منذ قليل داخل مستشفى المنصورة الدولي، متأثرا بإصابتها جراء حادث اصطدام توك توك بسيارة نقل على طريق نبروه تيرة أمام قرية دريم التابعة لدائرة المركز، وبذلك ارتفع أعداد ضحايا الحادث إلى خمسة أشخاص، وقد تم تشييع جثمان أربعة منهم منذ قليل، بمسقط رأسهم بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه، وهم من أسرة واحدة وقد لقوا مصرعهم بينهم عريس قبل فرحه بأسبوعين.

وفى مشهد جنائزي مهيب شيع الآلاف من أهالي قرية دريم التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، جثامين الـ 4 أفراد بينهم عريس كان محدد له فرح خلال أسبوعين.

وأدي صلاة الجنازة بمنطقة فضاء بجوار القرية، وخرجت النعوش متوجهة إلى مقابر القرية، وردد المشيعون هتافات لا إله الا الله، والمتوفون هم: إسلام محمد سالم، وعمرو السعيد مصطفي، رشا محمد أبو ريا، وشقيقتها منى.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور مركز نبروه، بمصرع أربعة أشخاص على طريق نبروه تيرة فى حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل جامبو وتوك توك كان يستقله 5 من أفراد عائلة واحدة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما ادي إلى اصطدام السيارة بالتوك التوك فى المواجهة مما أدي إلى مصرع أربعة أشخاص، وإصابة طفل فى حالة خطيرة وتبين أنهم جميعا من عائلة واحدة.

وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثث إلى مستشفي نبروة العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، وبالفحص تبين أن السيارة النقل كان يستقلها أربعة أشخاص، وتم ضبط ثلاثة منهم بينما هرب السائق عقب الحادث.