ندوات توعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال فى حملة "لسه نوارة" بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية التربية والتعليم، وفرع ثقافة سوهاج، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بتنظيم عدد من ندوات التوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج " لسه نوارة " لمناهضة الزواج المبكر، بالتعاون مع عدد من المديريات الخدمية، والأزهر والأوقاف، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس الاقليمي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجان حماية الطفل بنطاق المحافظة .

وقامت مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات بمدارس " الصناعية الفنية بنات بالمنشاة، ومدرسة البلينا الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد عبد الله عز الدولة بكير الثانوية بنات بالبلينا، ومدرسة طما الثانوية الصناعية، ومدرسة الأبعادية بنات بجرجا "، ونفذ فرع ثقافة سوهاج عدد من الندوات التثقيفية في " فرع ثقافة سوهاج، وقصر ثقافة طهطا، ودار السلام، والمنشاة، وبيوت الثقافة بساقلتة، والبلينا، والمراغة، وأخميم "، فيما نظم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوتين بمركزي " طهطا، والمراغة ".

شارك فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج فى المبادرة التى أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال تحت عنوان "لسه نوارة"، والتى تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل.

ونظم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج برئاسة محمد الدالي مدير الفرع ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال بمركز طما، بحضور أحد أئمة الأوقاف وأستهدفت الندوه توعية معلمات محو الأمية بأهمية وكيفية تضمين المفاهيم الخاصة بمخاطر الزواج المبكر في منهجيات محو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جانبه أشار "الدالى" أنه تم، خلال الندوة، شرح وإستخدام العروض التوضيحية ببيان وجوب العناية بالأطفال صحياً ونفسياً وتعليمياً وبيان ما يتهدد الأطفال من مخاطر صحية ونفسية حال زواجهم مبكرا وتضمن العرض تصميم نموذج لدرس بعنوان (لسه نوارة) يمكن تدريسه في فصول محو الأمية وتعليم الكبار عن الموضوع شارك في الندوة أحد رجال الدين من اوقاف طما ومدير إدارة تعليم الكبار بطما.



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (9)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (10)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (11)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (12)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (13)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (14)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (15)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (1)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (2)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (3)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (4)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (5)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (6)



التربية والتعليم وتعليم الكبار والثقافة ينظمون ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال (7)