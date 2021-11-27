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مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 161 رحلة طيران على متنهم 25 ألف سائح

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:49 ص
مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 161 رحلة طيران على متنهم 25 ألف سائح وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 161 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار ساعات اليوم السبت، والذي يسجل أكبر وصول لرحلات الطيران خلال الأسبوع، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم 135 رحلة طيران دولية ومحلية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية الروسية، يقلون قرابة 25 الف سائح علي متنهم .

وتصل لمطار الغردقة الدولى اليوم ما بين رحلات اليوم قرابة 20 رحلة روسية مختلفة، وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الاوروبية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين. وكشفت جداول الرحلات اليوم السبت الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 26 رحلات طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 77 رحلة طيران دولية تصل على مدار الأسبوع.

وأكد جدول رحلات وصول اليوم لمطار مرسى علم الدولى أن اليوم وصول 10 رحلات من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من أوكرانيا، و3 تشيكي، و4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا ولتوانيا .


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