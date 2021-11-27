اليوم السابع
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مشاهد الدمار فى شوارع "أروين" ببريطانيا بسبب عاصفة.. فيديو وصور

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:15 م
مشاهد الدمار فى شوارع "أروين" ببريطانيا بسبب عاصفة.. فيديو وصور أثار العاصفة أروين
كتب إيهاب محمد

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اجتاحت العاصفة "أروين" أجزاء من بريطانيا، مساء أمس الجمعة، أدت إلى انقطاع الكهرباء وتدهور العديد من الطرق، إضافة إلى مصرع رجل سحقته شجرة.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشرطة، إن الضحية من لانكستر، ولقى مصرعه في حوالي الساعة 11 مساءً الليلة الماضية، على طريق فيكاريدج في أمبيلسايد، كمبريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تُرك فيه أكثر من 80 ألف منزل في المملكة المتحدة بدون كهرباء بعد أن استمرت العاصفة أروين في اجتياح البلاد، وتم تسجيل رياح شديدة بلغت سرعتها حوالي 100 ميل في الساعة في نورثمبرلاند أمس ، وقتل رجل عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت عليه.

وحثت الشرطة المواطنين على عدم السفر إلا عند الضرورة القصوى اليوم بعد إغلاق الطرق بسبب الحطام المتساقط في المناطق الأكثر تضرراً في اسكتلندا.

حتى أن خفر السواحل اخبروا الشرطة عن الابتعاد عن البحر اليوم وغدا، وتوقفت خدمات قطارات LNER شمال نيوكاسل بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن شمال شرق إنجلترا وشمال غرب إنجلترا ويوركشاير ووست ميدلاندز وإيست ميدلاندز ستشهد طقسًا باردًا حتى يوم الاثنين.

وقالت شركة توزيع الكهرباء "نورذرن باورجريد"، إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير، عانوا من انقطاع الكهرباء. ويعمل مهندسون أيضا على إعادة إمدادات الكهرباء في اسكتلندا وجنوب إنجلترا.

 

 

دمار الشوارع
دمار الشوارع

 

اقتلاع شجرة
اقتلاع شجرة

 

انقلاب سيارة كبيرة
انقلاب سيارة كبيرة

 

غرق سيارات
غرق سيارات

العاصفة أروين

أروين

بريطانيا

إنجلترا

عاصفة فر بريطانيا

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