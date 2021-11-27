مدرب مركز شباب قطور يستأجر لودر لتوجيه لاعبيه بعد إيقافه عن التدريب.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهد ملعب منية سمنود والذي أقيمت عليه مباراة مركز شباب قطور بمحافظة الغربية، ونادى النجم المصري ضمن مبارايات دوري الدرجة الرابعة، قيام مدرب مركز شباب قطور الكابتن محمد إينو باستئجار لودر لمتابعة مباراة فريقه بعد قرار إيقافه 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه، ومنعه من دخول ملعب المباراة بسبب قرار الإيقاف، وانتهت المباراة بفوز مركز شباب قطور بـ 4 أهداف مقابل 3 أهداف للنجم المصري ليتصدر مركز شباب قطور ترتيب الجدول.

وقال الكابتن "إينو" لـ"اليوم السابع" أنه صدر قرار بإيقافه 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه، إبان توليه تدريب نادى قحافة بطنطا، موسم 2019/2020، وتم عمل توصية من منطقة الغربية للاتحاد المصري لكرة القدم بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وأضاف "إينو" أنه فترة الإيقاف انتهت، ثم انتقل لتدريب مركز شباب قطور، وفوجئ قبل 20 يوما من مباراة مركز شباب قطور والسكة الحديد بأنه لن يحق له دخول الملعب، نظرا لعدم سداده الغرامة، وبالتالي فإن العقوبة مستمرة لحين سداد قيمة الغرامة.

وأشار المدير الفني لمركز شباب قطور، أن رئيس النادى تواصل مع المسئولين وحاول الوصول لحل أمثل وتم الاتفاق على إدارة المباراة من المدرجات مع عدم افتعال مشاكل، والتزم بالقرار، وانتهت بفوز فريقة.

وأضاف أن المباراة الثانية لناديه مع نادى السنطة فى الجولة الثانية، قام رئيس نادى مركز شباب قطور ببناء غرفة قريبة من الملعب حتي يكون المدير الفني قريبا من اللاعبين لتوجيهم فى اللقاء وإصدار تعليماته للاعبين.

وأوضح فى المباراة الثالثة لناديه مع النجم المصري والتي أقيمت بملعب مركز شباب منية سمنود، اكتشف عدم وجود مدرجات ووجود الجمهور خلف المرمي، وظل يبحث عن طريقة ليكون قريبا من اللاعبين فلم يجد سوي المنازل ورفض أن يستأذن من أصحابها لعدم الإحراج، فتوصل إلى فكرة استئجار لودر بشوكة، قام برفعه واستطاع أن يدير المباراة بحرفية تامة ويكون قريبا من لاعبيه، وفاز فريقه بـ 4 أهداف مقابل 3 أهداف.



الكابتن اينو يتابع اللاعبين من شوكة اللودر



المدرب اثناء متابعة لاعبية



المدرب قبل الصعود على اللودر