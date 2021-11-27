ماريا وصفى: لقب حفيدة حتشبسوت شرفنى وشجعنى على بذل المزيد من أجل الوطن

كتب أيمن رمضان

قالت ماريا وصفى، التي أطلق عليها رواد السوشيال ميديا بحفيدة حتشبسوت، إنها اشتركت في احتفالية طريق الكباش ، من خلال إعلان عبر الفيسبوك، موضحة أنها تقدمت هي ومجموعة من أصدقائها وأجروا العديد من البروفات حتى أصيبت بحالة إعياء لمدة شهر ونصف، وتابعت: "ورغم تعبى لمدى شهر ونصف صممت على حضور البروفات والمشاركة في الاحتفالية".

وأعربت "ماريا وصفى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، عن سعادتها بعد إطلاق رواد السوشيال ميديا عليها بحفيدة حتشبسوت، مشيرة إلى أن ذلك شيء مشرف ويشجع الإنسان على بذل المزيد من أجل وطنه.

وأضافت "ماريا وصفى"، إنها حظيت بدعم كامل من أسرتها واصدقائها وتشجيع مستمر منهم، موضحة أنه شرف عظيم لها أن تشارك في احتفالية تعكس صورة التاريخ المصرى وتعكس حضارة المصريين، وتابعت:"ده شيء يشرفنى ويشرف العالم".