قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ1156 مواطنا بزفتى

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية كفر العرب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة.

وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى بيان له أن القافلة تأتى استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع بهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كثيفًا من الأهالى حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1156 مواطنًا من أهالي القرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، إن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعه الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة فى تخصصات الصدر والباطنة والقلب والجراحة والرمد والعظام والمسالك.

شارك فى القافلة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.