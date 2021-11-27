عائلة قرآنية.. الأب والأبناء والأحفاد يبدعون فى تلاوة القرآن بأصوات عذبة.. لايف

قدم تلفزيون" اليوم السابع" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، بثاً مباشراً مع عائلة الشيخ عبد القادر محمد أحمد السيسى بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال الشيخ عبد القادر 70 عاما من قرية أنشاص البصل محافظة الشرقية، إن والده توفى وهو فى الثانية من عمره، فوهبته والدته لحفظ القرآن الكريم، وأتم حفظه فى السابعة من عمره، وحفظ القرآن على يد الشيخ "محمد قطب" وأخذ رسالة حفظ فى الثانية عشر من عمره ورواية ورش وقالون عن نافع فى الرابعة عشر وتزوج فى سن صغيرة ورزقه الله أربعة ذكور وبنتين، وذاع صيته فى القرية فى سن صغيرة وبدأ يقرأ فى مأتم القرية وخارجها.

وأردف : أنه حرص على تحفيظ أبنائه جميعا القرآن الجميل، حيث ورث الأبناء عنه الصوت الحسن والنفس الطويل، ولم يتوقف عند هذا الحد بل أمد علمه إلى أحفاد من أبنائه الذكور والإناث وقام بتحفيظهم القرآن الكريم، حيث تفوق الأحفاد وأصبحوا قراء ومبتهلين وهم فى عمر الزهور.