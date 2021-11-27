ضبط 12طن ونصف فول مدشوش وملح طعام يشتبه فى صلاحيتهم للاستخدام بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 12طن ونصف فول مدشوش وملح طعام مجهولين المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستخدام.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية، ومكافحة الغش التجاري.

وتشكلت حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بطنطا، أسفرت عن ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته بقصد البيع شكائر فول مدشوش مجهول المصدر غير مصحوبة بالمستندات ويشتبه في صلاحيتها وإدارته منشأة بدون ترخيص وتم التحفظ علي 10طن فول .

كما تم ضبط المسئول مصنع مواد غذائية وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص و لحيازته وعرضه بقصد البيع كمية من ملح الطعام مجهول المصدر ويشتبه في صلاحيته وتم التحفظ علي كمية 2 طن و500 كجم ملح طعام، تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابة العامة.