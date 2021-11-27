ضبط 10 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة ، حملة مكبرة لضبط السلع المتداولة داخل الاسواق والغير صالحة للاستهلاك ، وذلك بمراكز ومدن المحافظة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن اسمدة زراعية بناحية مركز المحلة والتحفظ على 10طن أسمدة زراعية سوبر فوكيم مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدره ، وأيضا تم ضبط سولار "طلمبه رصيف"، بدون ترخيص وبدون سجل 21 بترول حيث تم ضبط كمية 2000لتر سولار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
ضبط 10 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى الغربيةالسبت، 27 نوفمبر 2021 04:11 م
أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة ، حملة مكبرة لضبط السلع المتداولة داخل الاسواق والغير صالحة للاستهلاك ، وذلك بمراكز ومدن المحافظة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
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