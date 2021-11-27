"رى القليوبية": تبطين 150 كم بمشروع تأهيل الترع وتطوير 10 كم مساقٍ

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس أسامة خليل، وكيل وزارة الرى بالقليوبية، الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 150 كيلو مترا من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة، ضمت 447 كيلو متر، بنسبة 33%، وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و580 مليون جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الرى لـ"اليوم السابع"، أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيجرى إدراجها خلال المرحلة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث إنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.

وأشار "خليل"، إلى أنه جرى الانتهاء من تأهيل وتبطين 5 مساقٍ بالمحافظة، بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه بأطوال بلغت 10 كيلو مترات حتى الآن، بالإضافة إلى 110 مساقٍ تم طرحها بالفعل ونشر الإعلان وتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه، موضحا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.

وأوضح، أنه جرى الانتهاء من تحويل 15000 فدان من المساحة الإجمالية المنزرعة بالقليوبية، إلى نظام الرى بالتنقيط "الرى الحديث" بدلا من النظام القديم "الرى بالغمر"، وذلك وفقا لقرار وزيرى الرى والزراعة بشأن اختيار محافظة القليوبية ممثلة عن محافظات الدلتا ومحافظة بنى سويف عن محافظات الصعيد.