راديو براغ: الرئيس التشيكى سيعين "بيتر فيالا" رئيسًا للوزراء الأحد المقبل

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ذكر راديو "براغ الدولى"، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن الرئيس التشيكى "ميلوش زيمان"، سيقوم بتعيين "بيتر فيالا" من الحزب الديمقراطى المدنى رئيسًا جديدًا للوزراء الأحد المقبل.

وأضاف الراديو أن فيالا رحب بنبأ تعيينه المرتقب كرئيس للوزراء، قائلاً إنه في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأزمة الطاقة والحاجة إلى معالجة قضايا الميزانية، فإنه من المهم أن يتم تعيين حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح فيالا أن التفاصيل الفنية لتعيينه ما زالت قيد التسوية مع مكتب الرئيس، معربًا عن أمله في أن يتمكن من إجراء محادثات مطولة مع الرئيس بعد غد الأحد لمناقشة الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها من أجل تعيين حكومته.

يذكرأن، أقر رئيس الوزراء التشيكى المنتهية ولايته، أندريج بابيس، أنه يفكر فى إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى البلاد .

وقال بابيس - ردًا على سؤال على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، نقله راديو (براغ) الدولى إن قراره سيعتمد على ما إذا سيتلقى دعمًا كافيًا من الجمهور من عدمه.

وكان بابيس قد أشار - فى وقت سابق - إلى أن الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، يود أن يراه يترشح للمنصب الرئاسي، وبموجب القانون التشيكي، فإن الأمر يتطلب جمع توقيعات دعمًا لترشح بابيس من 50 ألف مواطن، و20 مشرعًا أو 10 أعضاء بمجلس الشيوخ،

بينما يحظى حزب "آنو" التابع لبابيس بـ 72 مشرعًا فى مجلس النواب، لذا فإن استيفاء هذا الشرط لن يمثل مشكلة.