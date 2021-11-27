اليوم السابع
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رئيس مياه المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة ومحطات المياه والصرف الصحى

السبت، 27 نوفمبر 2021 08:02 م
رئيس مياه المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة ومحطات المياه والصرف الصحى محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا مشروعات حياة كريمة وعددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال المنيا.

حيث بدأ زيارته بمحطة مياه "أبجاج الحطب" بمركز مطاي والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ل/ث وتغذي قرية أبجاج الحطب وتوابعهاوالبوستر الخاص بقرية الهمة (1) حيث أكد على الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية ونظافة المحطات.

كما تابع أعمال المد والتدعيم الخاص بشبكات المياه بمجلس قروي برطباط التابع لمركز مغاغة حيث شدد على تنفيذ أعمال مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي (تطوير الريف المصري "حياة كريمة") طبقا للخطط الزمنية الموضوعة وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعمل ليلا لإنهاء الأعمال حيث تم تنفيذ 1600 م 4بوصه و1800 م 6 بوصة كما أجرى لقاءات مع عدد من المواطنين للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم وتفقد أثناء تواجده بالقرية محطة مياه برطباط المرشحة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ل/ث حيث شدد على ضرورة المحافظة على نظافة الموقع والإهتمام بأعمال الصيانة ثم توجه لمحطة رفع صرف صحي (1) بمركز بني مزار والجاري أعمال رفع كفائتها والإحلال والتجديد للحصول على ال(TSM).

واختتم الزيارة بتفقد أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة مياه بني مزار المرشحة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 ل/ث حيث أكد على ضرورة الإهتمام بالمحطة والصيانة الدورية أول بأول وذلك لضمان إستدامة وجودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية


شركة مياه الشرب

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