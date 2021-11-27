ختام فعاليات معسكر إعداد القادة للاتحادات الطلابية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اختتم اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، فعاليات معسكر إعداد القادة للاتحادات الطلابية للمرحلتين الثانوية والإعدادية تحت عنوان"الاتحادات الطلابية - مواطنة وتنمية"، تحت رعاية الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف.

وقال محمد عبدالعظيم موجه عام التربية الاجتماعية في بيان لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، أن الهدف من الاتحادات الطلابية هو تشجيع الطلاب على التفوق الدراسي وتدعيم روح الإبتكار وغرس قيم المواطنة والتعبير عن فكر الطلاب من خلال إجراء الانتخابات في جو من الديمقراطية.

وأضافت عزة إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية بأن معسكر إعداد القادة للاتحادات الطلابية يعمل على التأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل كما يسهم المعسكر في تحقيق الموضوع المحورى" الاتحادات الطلابية - مواطنة تنمية".

وأشارت بأن المعسكر اشتمل على العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التثقيفية ،حيث بدأ المعسكر باستقبال الطلاب وتحية العلم وعرض برنامج المعسكر الذي ضم العديد من المحاضرات واللقاءات بعنوان كيف اصنع اهدافي كقيادة طلابية ؟ وكيف أكون قائدا ناجحا؟ ثم عرض البرامج الانتخابية من قبل الطلاب المرشحين وإجراء انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب

وتابعت : تم تشكيل مكتب تنفيذى مرحله اعدادية من الطالب محمد علاء الدين خليفه إدارة ببا امين اتحاد الطلاب، فاطمة علي إدارة بنى سويف امين مساعد، اسراء بدوى إدارة ناصر مقرر لجنة دينية وثقافية ، شهد احمد عبد الستار إدارة ببا مقرر لجنة إجتماعية ، نبيل محمد سعداوى إدارة سمسطا مقرر رياضى، اياد اسلام إدارة الفشن مقرر فنى، سعيد فرج سعيد إدارة ناصر مقرر علمى.

متابعة : مكتب تنفيذى المرحلة الثانوية خالد أحمد محمد إدارة ناصر امين اتحاد الطلاب، ملك عبد الفتاح إدارة ناصر امين مساعد ، حسام عبد الحي سمسطا مقرر دينى وثقافي ، ضحى رأفت إدارة بنى سويف مقرر اجتماعى ، هايدى رضا الفشن مقرر رياضى وكشفى، ضياء الدين ناجى بنى سويف مقرر فنى ، عبد الرحمن احمد اهناسيا مقرر علمى.

حضر المعسكر نعيم حماد رئيس مجلس أمناء المديرية ونبيل محمد حسن مدير التعليم الإعدادي ومنى فتحي موجه أول المديرية ، شارك في إعداد وتنفيذ المعسكر حمادة عرفات ونوال قرني ودعاء السيد بتوجيه التربية الاجتماعية.