اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 05:53 م
أكرم القصاص
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حفر 5 آبار مياه شرب بقرى الوادى الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه

السبت، 27 نوفمبر 2021 05:36 م
حفر 5 آبار مياه شرب بقرى الوادى الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه حفر بئر مياه شرب - ارشيفيه
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تنفيذ مشروعات خدمية تضمنت حفر 5 آبار شرب ورى بتكلفة 20 مليون جنيه، تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة حيث جرى حفر بئر رى لدعم مشروع المنازل الريفية بقرية الموهوب بمركز الداخلة وبئر أخرى لخدمة التنمية الزراعية فى مشروع منازل أرض الملك بمركز باريس.

وأضاف المحافظ أن تلك المشروعات في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التعمير ، لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، وتضمن حفر 3 آبار مياه شرب وإحلال وتجديد مبانى رئاسة وحدة محلية قروية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة تقديرية 16.45 مليون جنيه .

وأكد المحافظ أن الآبار الثلاث شملت بئر مياه شرب بعمق 650 مترًا، وبتكلفة 3.7 مليون جنيه فى قرية بغداد بمركز باريس، وحفر بئر ثانية بنفس العمق والتكلفة بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وبئر ثالثة بعمق 1000 متر وبتكلفة 3.85 مليون جنيه بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، لخدمة التنمية بالقرى الثلاث.

 


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