اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة فى شوارع دمنهور لمتابعة إلتزام المحال بمواعيد الغلق

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:09 ص
جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة فى شوارع دمنهور لمتابعة إلتزام المحال بمواعيد الغلق محافظ البحيرة يتابع إلتزام المحال بمواعيد الغلق
قسم المحافظات

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قام اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة مساء الجمعة، بجولة تفقدية سيرا على الاقدام بمدينة دمنهور، رافقه خلالها اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، لمتابعة انتظام الحركة المرورية، والتزام المحال بمواعيد الغلق المقررة بشارعى عبد السلام الشاذلي وأحمد عرابي. 
 
 
كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية، وانتظام سير العمل خلال الفترة المسائية، بداية من مستشفى دمنهور العام وحتى، ميدان الساعة بطول ١.٧ كم فى كلا الاتجاهين، وتشمل أعمال الرصف والأرصفة، وتركيب الانترلوك والتشجير والانارة ومراجعة المرافق. 
 
كما وجه اللواء المحافظ، بتكثيف العمل، والإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها، مشددا على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
 
وقال المحافظ: يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع.
 
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محافظ البحيرة

مواعيد الغلق

تطوير شارع الجمهورية

مدينة دمنهور

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