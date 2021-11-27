جامعة بنها: مستعدون لانتخابات الاتحادات الطلابية و913 مرشح يخوضون المنافسة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية، المقرر إنطلاقها صباح غدا الأحد، بـ 16 كلية بالجامعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة سير الانتخابات،

وأوضح "سوسة"، أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة، يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة علي دقة سير أعمال الانتخابات الطلابية.

وطالب رئيس جامعة بنها، الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة فى انتخابات الاتحادات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصية الطلاب.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم إعلان الكشوف النهائية بعد تلقي الطعون وفحصها حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية 913 طالبا وطالبة، موزعين علي 16 كلية من كليات الجامعة.

وأضاف "سمير"، أنه تم إنطلاق، اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للطلاب حيث ستقام انتخابات الجولة الأولي يوم الأحد المقبل 28 /11/2021، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أية عقبات تواجه الطلاب.

وفي سياق متصل أكد الدكتور خالد عسيوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، علي أنه يشترط لصحة التصويت أن يكون الفائز حاصل علي 50% +1 من أعداد الطلاب الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في كل فرقة دراسية علي حدة، موضحا أنه إن لم يكتمل النصاب القانوني تعاد الانتخابات يوم الإثنين 29/11/2021، ويشترط لصحتها حضور 20% أو عدد 1000 طالب في كل فرقة دراسية علي حدة.