تعليم بني سويف يعلن إجراءات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية.. تعرف عليها

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن إجراءات التقدم لإمتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2000، مشيراً بأن الفئات المسموح لها بالتقدم للإمتحان هم الطلبة النظاميون والطلبة الراغبون في التقدم من الخارج على نظام المنازل وكذلك الطلبة الراغبون في تحسين المجموع "على أن يكون نجاحهم في العام السابق مباشرة للعام المتقدم فيه للإمتحان لتحسين المجموع وان يكون غير مقيد بإحدى المدارس الثانوية بنوعيتها المختلفة ولا يزيد السن عن 18 سنة وأن يقدم اصل الاستمارة الدالة على نجاحه في العام السابق لتقدمه للإمتحان" .

وحسب بيان لمديرية التربية والتعليم ، طالب شحاته الطلاب المتقدمين لإمتحان الشهادة الإعدادية الدقة عند تحرير استمارة التقدم، وشدد شحاته علي جميع المدارس ولجنة النظام والمراقبة بمراجعة استمارات الطلاب بدقة لمنع وجود أخطاء في بيانات الطلاب .

وأضاف بأنه تم إرسال إجراءات وقواعد التقدم لإمتحان الشهادة الإعدادية لجميع المدارس استعداداً لإمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول .