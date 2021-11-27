اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 10:53 م
أكرم القصاص
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تعاون سعودى مصرى فى قطاع الدعاية والإعلان

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:49 م
تعاون سعودى مصرى فى قطاع الدعاية والإعلان غرفة الرياض

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أبرمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الدعاية والاعلان وشركة "كرييتيڤ اندسترى" ومقرها القاهرة، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون بينهما في مجالات تنظيم الفعاليات الاحتفالية الإبداعية ممثلة بمنصة "بلكونة" الخاصة باللجنة ومنصة "صناعة الإبداع" الخاصة بالشركة من خلال تنظيم المؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض الابتكارية ، إضافة لتطوير وتبادل الأفكار بين شركات الإعلان في البلدين وبناء القدرات من خلال الفعاليات المشتركة.
 
وتستهدف المذكرة الاستفادة من إمكانيات الشركة في مجال التحفيز الإبداعي لقادة الأعمال والمبدعين، وذلك من خلال ما تنظمه من مؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض اضافة الى أنشطتها المختلفة في جميع مستويات الصناعة الإبداعية.
 
كما نصت على تعاون الطرفين لإقامة برامج مشتركة والاستفادة من مبادرة "غرفة الابداع" التي تربط بين غرفة الرياض وطلبة الجامعات والقطاع الخاص والشركة، والتي يطلق من خلالها مسابقات تنافسية لإبراز ما لدى الطلبة من ابداعات في مختلف المجالات بغرض إيجاد بيئة تمكنهم من التفكير في اهداف جديدة بطريقة مبتكرة إبداعية وربطهم بالواقع العملي لاحتياجات القطاع الخاص من مشتركي غرفة الرياض.
 
 
 

غرفة الرياض

منصة بلكونة

السعودية

الدعاية والإعلان

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