تدريب 40 أخصائية تمريض ببنى سويف على العمل بالعناية المركزة ومكافحة العدوى

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، دورات تدريبية لأخصائيات التمريض، حيث تم تدريب 40 أخصائية تمريض ببنى سويف على الأعمال التمريضية بالعناية المركزة ومكافحة العدوى.

ونظمت مديرية الصحة ببنى سويف، فى إطار خطة مديرية الصحة التدريبية ومركز تدريب وتنمية الموارد البشرية وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدورة التدريبية عن الأعمال التمريضية بالعناية المركزة لعدد 20 أخصائية تمريض من العاملين بالمستشفيات العلاجية والتى قام بالتدريب مدير إدارة التمريض ومشرفات التمريض بالإدارة، وقام بتسليم الشهادات الدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض.

كما نظمت مديرية الصحة ببنى سويف فى إطار خطة مديرية الصحة التدريبية ومركز تدريب وتنمية الموارد البشرية وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدورة التدريبية عن احتياطات مكافحة العدوى فى العمليات لعدد 20 أخصائية تمريض من العاملين بالمستشفيات العلاجية والتى قام بالتدريب مدير إدارة مكافحة العدوى ومشرفات مكافحة العدوى بالإدارة.

وكانت مديرية الصحة قامت بتنفيذ قافلة طبية بقرية سالم البحيري مركز الفشن، مكونة من 10عيادات فى9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1407 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 65، معمل طفيليات 44، حالات الأشعة 24، استصدار 10 قرارات علاج على نفقة دولة ، تحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 60 حالة.