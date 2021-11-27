تأهب فى بريطانيا خوفا من وصول متغير أوميكرون من أوروبا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع انتشار متغير جديد مقلق من فيروس كورونا في أوروبا، حذر العلماء من أنه سيصل حتما إلى بريطانيا، بينما واجه الوزراء دعوات لتسريع برنامج الجرعات المعززة على وجه السرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من المسافرين وجدوا أنفسهم عالقين بعد أن واجهوا حالة من الفوضى عقب فرض حظر الطيران على البلدان في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف المتغير الجديد، وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، إن الحجر الصحي الفندقي والاختبارات المعززة سيتم تطبيقهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تصنيف B.1.1.529 ، أو "أوميكرون" ، كمتغير مثير للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية ليلة الجمعة بسبب الطفرات "المتعلقة" ولأن "الأدلة الأولية تشير إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذا المتغير".

ويُخشى أن يكون للمتغير الجديد القدرة على تجنب فاعلية اللقاحات، وقال جاويد إنه "قد يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة".

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء البريطانى لا يزال يناقش المزيد من الخطوات لمنع أو تأخير وصوله. لكن حزب العمال دعا الوزراء إلى تقديم لقاحات معززة لمدة شهر لمن هم فوق الخمسين من العمر لخلق فجوة مدتها خمسة أشهر وطالب بتحديث الموعد لضمان حصول من هم دون الأربعين على الموافقة على الجرعة التعزيزية الثالثة.