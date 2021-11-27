اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 11:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب عاصفة

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:24 ص
انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب عاصفة انقطع التيار الكهربائي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا، مساء الجمعة، مع اجتياح العاصفة "أروين" أجزاء من البلاد مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، إن رياحاً سرعتها 157 كيلومتراً في الساعة، هبت على "بريزلي وود" في نورثمبرلاند بشمال شرق إنجلترا. كما أصدر تحذيرات من المستويين الكهرماني (العنبري) والأصفر ما زالت قائمة ليوم السبت في معظم أنحاء البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد على تويتر أن "العديد من الطرق ما زالت مغلقة لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى".

وقالت شركة توزيع الكهرباء "نورذرن باورجريد" إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير، عانوا من انقطاع الكهرباء. ويعمل مهندسون أيضا على إعادة إمدادات الكهرباء في اسكتلندا وجنوب إنجلترا.

 


انقطع التيار الكهربائي

انقطع التيار الكهربائي في بريطانيا

بريطانيا

عاصفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة