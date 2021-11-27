انشاء 60 وحدة سكنية بقرية برانيس جنوب مرسى علم وتطهير برابخ رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة مرسي علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، البدء في انشاء 60 وحدة سكنية بقرية برنيس جنوب مدينة مرسي علم، حيث تفقد اللواء واصف عدلى رئيس المدينة عملية الانشاءات بالمساكن الجديدة تحت والتي يتم انشاءها تحت اشراف جهاز التعمير بالبحر الأحمر، ومتابعة جميع الخدمات بقرية برانيس .

وقال اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسي علم، أن مساحة الوحدة السكنية 312 متر وتم بداية الحفر وصب قواعد للوحدات، مشيرا علي تلافى جميع المعوقات التي تواجه المواطنين وحلها على الفور .

وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، كلف اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب ادارة الازمات باجراء التنسيقات اللازمة مع هيئة الطرق والكبارى لاجراء اعمال تطهير كامل لجميع البرابخ بطريق غارب - الشيخ فضل وذلك استعدادا لفصل الشتاء واحتمالية سقوط امطار .