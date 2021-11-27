اليوم السابع
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النمسا تعلن اعتقال شبكة تهريب مهاجرين مكونه من 15 شخصا

السبت، 27 نوفمبر 2021 08:31 م
النمسا تعلن اعتقال شبكة تهريب مهاجرين مكونه من 15 شخصا عناصر من الشرطه النمساويه
كتب وكالات

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أعلنت السلطات النمساوية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 15 شخصا يشتبه فى تهريبهم مهاجرين إلى البلاد، وصادرت 14 سيارة كانوا يستخدمونها لنقل المهاجرين، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة فى إقليم النمسا السفلى إنها "أطلقت تحقيقا الشهر الماضى فى مجموعة قامت بتهريب المهاجرين من حدود صربيا والمجر عبر سلوفاكيا وجمهورية التشيك إلى شمال شرق النمسا، ثم إلى فيينا".

 

وأضافت الشرطة فى بيان أن "15 مهربا من مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان اعتقل معظمهم منتصف نوفمبر فى تفتيش سيارات مشبوهة وكذلك فى فندق بفيينا، وقد حاول جميعهم الفرار".

 

ويزعم أنهم قاموا بنقل ما بين 12 إلى 15 مهاجرا فى سيارات وشاحنات صغيرة، وطلاء النوافذ لمزيد من التخفي.

 

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم نقلوا أكثر من 700 شخص بتكلفة إجمالية تزيد على 2.5 مليون يورو (2.8 مليون دولار)، وسدد كل مهاجر ما بين 4000-5000 يورو.

 

وأضافت الشرطة أنهم كانوا يخططون لمواصلة الرحلة إلى ألمانيا، إما على متن قطارات أو عبر اصطحابهم من جانب أقارب لهم.

 

وتم تجنيد المهربين المشتبهين فى بلدانهم الأصلية من خلال الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن توافر فرص عمل كسائقين مقابل ما بين 2000 إلى 3000 يورو شهريا.

 

 


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