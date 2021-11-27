النقل تعلن استعدادات دعم ترشح مصر لمجلس المنظمة البحرية الدولية

كتب رضا حبيشى

أكدت وزارة النقل أنه فى اطار الاستعدادات الجارية لدعم ترشح مصر فى مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات المقرر عقدها فى ديسمير المقبل، قام قطاع النقل البحرى بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بدعوة مجموعة من السفراء الممثلين بمصر لزيارة الهيئة والأكاديمية وذلك لإلقاء الضوء على الإمكانيات البحرية والتدريبية فى مصر.

وبدأت الزيارة فى هيئة ميناء الإسكندرية والتى استقبلت عددا من السفراء والوفود الدبلوماسية المعتمدة لعدد ١٦ دولة أفريقية وأسيوية، حيث تأتى هذه الزيارة فى ظل توجه وزارة النقل نحو دعم وتعزيز أواصر التعاون الدولى مع الدول الصديقة وكذا توجه القيادة السياسية نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية الإقليمى والدولي

وأكد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على ضرورة إبراز الدور الاستراتيجى لميناء الإسكندرية ودورها الحيوى فى حركة التجارة الدولية فى ظل ما شهدته وما تشهده حاليا من تطورات فى مجالات الطاقات الاستيعابية والتشغيلية للميناء

كما قامت الوفود الدبلوماسية بالاطلاع على تاريخ ومقومات وإمكانيات هيئة ميناء الإسكندرية وما يتوافر بها من خدمات متطورة وفرص استثمارية ضخمة، حيث قامت الوفود بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها لمعاينة حجم الإنجازات والتطورات على ارض الواقع ومنها زيارة متحف الهيئة وزيارة محطة الركاب البحرية ومحطة تحيا مصر.

كما الوفد بزيارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث تم زيارة مجمع المحاكيات والقبة السماوية ومعهد السلامة البحرية.