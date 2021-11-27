النائب سامى توفيق رئيسا لنادى بنى سويف الرياضى

بنى سويف ــ هانى فتحى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بني سويف الرياضي، برئاسة المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوية المستشار ماهر ملاك معوض نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن فوز النائب سامي توفيق بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي، عقب حصوله على 2896 صوتا، مقابل 2477 صوتا للواء كمال الدين حسين 2477 صوتا.

كما صرحت اللجنة القضائية بفوز أحمد صلاح رشوان بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بحصوله على 2864 صوتا، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز نبيل معارك بحصوله على 4230 صوتا. وعلى مقعد فوق السن فاز كل من: هبة عبد العظيم بـ4545 صوتا، وأحمد خلف بـ2739 صوتا، و مصطفى عاشور بـ 2504 صوتا، وإبراهيم الشيمي بـ 2499 صوتا، ومصطفى شعبان بـ 2447 صوتا.

وعلى مقعدي تحت السن فاز كل من: احمد حمدي رضوان بحصوله على 3395 صوتا، ولطفي ابو زيد بـ 3350 صوتا. كما أعلنت اللجنة أن إجمالي من يحق لهم حضور الجمعية العمومية يبلغ 16 ألفا و215 ناخبا، حضر منهم للجمعية العمومية 7 آلاف و984 ناخبا، بإجمالي أصوات صحيحة بلغ 6680 صوتا، مقابل 1304 أصوات باطلة.