وأوضح الوزير العراقي -في تصريح عقب وصوله إلى دمشق، واوردته وكالة الانباء السورية-اليوم السبت، على رأس وفد من رجال أعمال وصناعيين ومسؤولين عن المدن الصناعية للمشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية الرابع الذي سينطلق في دمشق بعد غد أن مشاركة العراق في هذا المؤتمر تأتي كنوع من التكامل بين المدن والمناطق الصناعية العربية والمؤتمر يشكل أهمية كبيرة لعودة سوريا إلى الحضن العربي ونقلة نوعية في التكامل الاقتصادي العربي.



وأشار الوزير العراقي إلى أن هذه المشاركة ستكون فاعلة وكبيرة في تقريب وجهات النظر والتعاون وتبادل التجارب والآراء منوها بالخبرات السورية في مجالالمدن والمناطق الصناعية الأمر الذي يسهم بتبادل الخبرات وتطوير التجربة العراقية في هذا المجال.



يذكر أن المؤتمر العربي الرابع الذي ينظمه الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بدمشق يوم الاثنين القادم في فندق دراما روز بمشاركة عربية واسعة من نخبة المستثمرين والباحثين ورجال أعمال يتضمن أوراق عمل حول آفاق الاستثمار عربياً ومحلياً.