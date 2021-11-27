اليوم السابع
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"الطيران": تطوير المطارات يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد على الرحلات السياحية

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:02 م
"الطيران": تطوير المطارات يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد على الرحلات السياحية مطار الأقصر الدولى
كتب - أحمد مصطفى

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تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عدداً من مشروعات التطوير التى تمت بمطار الاقصر الدولي خلال الفترة الماضية، على هامش مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر، كما تابع المشروعات الجاري تنفيذها والتي سوف يتم الانتهاء منها قريباً.
 
وذكر المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني، أن مطار الأقصر شهد عملية تطوير البنية التحتية وصيانة بعض المنشآت الحيوية ومن بينها رفع كفاءة الحقل الجوي ومنظومة سيور الحقائب ومحطة الصرف الصحي ومحطة المياه الرئيسية وتركيب شبكة انترنت لاسلكية WIFI وكذا تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات Avit إحدى شركات وزارة الطيران المدني والتابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كما تمت أعمال الصيانة لسقف الصالات وإحلال خط تغذية مياه الشرب وبعض المشروعات الأخرى.
 
وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران، على أن هذه المشروعات تأتى في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الطيران المدني فى تطوير المطارات المصرية بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية حيث استطاعت مصر بفضل القيادة السياسية أن تجذب أنظار العالم من خلال المشروعات التنموية العديدة التي تشهدها الدولة حالياً، مضيفاً أن تطوير المطارات يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على المطارات السياحية كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية.
 
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أخبار الطيران

وزارة الطيران

المركز الإعلامى _مطار الأقصر

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