الصحة: اللقاح والإجراءات الاحترازية أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

كتب وليدعبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي "الكمامة"، والبعد البدنى، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول فى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم "أوميكرون".

وأشار إلى أن الوزارة تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر ، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

وأكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

وقال "عبد الغفار" إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدى للجائحة. وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى لقاحات فيروس كورونا.