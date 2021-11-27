ودعا نورلاند - في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الملتقى الوطني للشباب الذي عقد اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - إلى مشاركة الشباب بفاعلية في الانتخابات، المقررة 24 ديسمبر المقبل، كونهم يمثلون 50% من السكان، لافتا إلى الدور الهام للشباب في العملية السياسية والأخذ في الاعتبار أن ما يُتخذ من قرارات لا تؤثر عليهم اليوم ولا على الأجيال القادمة، وأن الليبيين ربما لا يتفقون على مرشح واحد ولكنهم متفقون على مستقبل بلادهم.



من جهتها، أكدت منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون أن مسؤولية استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا تقع بالدرجة الأولى على الشباب، مؤكدا أهمية دور الشباب في عملية الانتخابات القادمة واستغلال هذه الفرصة باعتبار أن الشباب هم خط الدفاع الأول للتصدي لأية محاولات لإفشال مسيرة الديمقراطية في ليبيا.