الخارجية تُضيء مبنى الوزارة بأحرف MED Day استعدادًا ليوم المتوسط.. صور

كتب محمد تهامى زكى

حرصت وزارة الخارجية المصرية، على تزيين وإضاءة المبنى الخاص بالوزارة فى منطقة كورنيش النيل بماسبيرو، بحروف MED Day، وذلك احتفالا بيوم المتوسط المقرر انطلاقه غدا 28 نوفمبر.

ونشر السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صور المبنى بعد إضاءته، قائلا: "استعدادًا ليوم المتوسط الذى سيتم إطلاقه غدًا 28 نوفمبر، وزارة الخارجية تُضيء مقرها بأحرف MED Day".

من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، بوكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة د. سيما بحوث، وذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها إلى مصر، والتى تتزامن مع إطلاق حملة الـ 16 يومًا لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة فى مصر تحت شعار "كوني".

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى هنأ المسئولة الأممية على توليها مهام منصبها كأول سيدة عربية فى هذا المنصب، مؤكدًا على الأهمية التى توليها مصر لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى مختلف المجالات، ولمكافحة كافة أشكال العنف والممارسات الضارة ضدها. كما أشار الوزير إلى الطفرة غير المسبوقة التى حققتها مصر فى هذا المجال على مختلف المستويات، وإطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف مساندة المرأة وحقوقها؛ ومن بينها مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وتكافل وكرامة، وحياة كريمة، فضلًا عن تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان محورًا كاملًا لحماية وتعزيز حقوق المرأة، مستعرضًا جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة وتمثيلها فى مختلف قطاعات الدولة، وهو ما تكلل باعتلاء المرأة منصة القضاء وزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 25%.



مبنى وزارة الخارجية



مبنى وزارة الخارجية



مبنى وزارة الخارجية



