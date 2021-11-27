الخارجية الأمريكية: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على التحركات الروسية

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أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية-الآسيوية كارين دونفريد أن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مسألة حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وتدرس جميع الخيارات الممكنة للرد على الإجراءات الروسية المحتملة.



جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال تصريح دونفريد التي تحدثت في مؤتمر صحفي عبر الهاتف.

وقالت دونفريد :"جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وهناك مجموعة أدوات تتضمن مجموعة كاملة من الخيارات".



وألمحت دونفريد إلى أنه يتعين على الناتو الآن اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية ردًا على تحركات روسيا.



وأشارت المسؤولة بالخارجية الأمريكية إلى أن اجتماع وزراء خارجية الحلف سيعقد في ريجا الأسبوع المقبل لمناقشة التقييمات المشتركة للوضع في المنطقة.



وفي الوقت نفسه، لفتت دونفريد إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراجعة وتقييم موقف الولايات المتحدة في السياسات الدفاعية على الجانب الشرقي لحلف الناتو.