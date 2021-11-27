في السياق ذاته، أدلى رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل بصوته في الانتخابات المحلية، موضحا أن بلاده بلغت المحطة الرابعة من بناء "الجزائر الجديدة"، منذ انتخاب رئيس الجمهورية، ثم دستور الجزائر الجديدة، تلتها الانتخابات التشريعية وصولا حاليا إلى انتخابات الجماعات المحلية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وبدوره، ثمن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عقب إدلائه بصوته، على أهمية المشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق الانتخابي، معربا عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة كبيرة في هذه الانتخابات التي تعزز اللامركزية.

وتواصلت أعمال التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية والخاصة بناخبى المناطق النائية والبدو الرحل لليوم الثانى على التوالى من خلال المكاتب المتنقلة، التى خصصتها لهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

كانت عملية التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية، قد انطلقت الأربعاء، على مستوى المكاتب المتنقلة التى تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 48 ساعة من الاقتراع الكامل، المقرر بعد غد السبت، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتجرى هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبى على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، صباح اليوم /السبت/ لتجديد المجالس الشعبية والولائية والبلدية.