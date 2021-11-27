الانتهاء من التشطيبات النهائية بوحدة مرور الفشن ببنى سويف استعدادا لافتتاحها

بنى سويف هانى فتحى

أكد حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على الانتهاء من التشطيبات النهائية بوحدة مرور الفشن حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وكاميرات المراقبة.

وأضاف حمادة راضى في بيان له ، أنه تم متابعة الإجراءات المنفذة بشأن إصلاح أعطال مياه الشرب، حيث تمكن الطاقم الفني بشركة مياه الشرب من إصلاح الأعطال بأحد شوارع المدينة، وقرية الفنت الشرقية، وسرعة إعادة الخدمة للمواطنين، فيما تم رفع كفاءة الإنارة العامة بشارعي البحر الأعظم وسعد زغلول وطريق الصابر والكنيسة/ الجفادون، هذا بالإضافة إلى جهود الوحدة اليومية بقطاع النظافة والتجميل والتي أسفرت عن توريد 120 طن قمامة ونفايات إلى مصنع التدوير بسمسطا.

وأكد رئيس المدينة، أن تلك الاعمال تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك الوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل.