الاستخبارات الروسية تحذر من سعي واشنطن لإعادة تأجيج نزاع دونباس

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حذر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، من أن واشنطن تحاول صب الزيت على نار النزاع في دونباس باستخدام مزاعم إعلامية عن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا.



وأعرب ناريشكين في حديث إلى قناة "روسيا-1"، اليوم السبت، عن قناعته بأن سعي الولايات المتحدة إلى دفع حكومة كييف لشن هجوم عسكري جديد على منطقة دونباس بغية إعادة تأجيج النزاع المتواصل في جنوب شرقي أوكرانيا يقف وراء تلك التقارير الإعلامية.



وقال: "كل ما يجري حول هذا الموضوع حملة دعائية خبيثة تدبرها الخارجية الأمريكية التي تزود بهذه المزاعم الكاذبة حلفاءها ومدراء وسائل الإعلام والمراكز السياسية في الولايات المتحدة كي تنتشر هذه الأكاذيب بأضعاف"، بسحب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.



ووصف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية المزاعم التي وردت في وسائل الإعلام الأمريكية عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة القادمة بأنها "هراء محض"، مضيفا: "بودي أن أطمئن الجميع بأن شيئا من هذا النوع لن يحدث أبدا".