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الإدارة العامة للمرور تعلن عن لوحات مميزة للسيارات بمزاد علنى.. صور

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:18 ص
الإدارة العامة للمرور تعلن عن لوحات مميزة للسيارات بمزاد علنى.. صور بوابة مرور مصر - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاح بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :

 

مرور 1
مرور 1

 

مرور 2
مرور 2

 

ومن أبرز تلك اللوحات:
1. لوحة "م ه 11" حيث وصل سعرها إلى مبلغ 375 ألف جنية.

2. لوحة "ر ى س 661" ووصل سعرها إلى مبلغ 95 ألف جنيه.

3. لوحة "و ب 5555"  وصل سعرها إلى 100 ألف جنية.

4. لوحة " ج و 666" وصل سعرها إلى 400 ألف جنيه.

5. لوحة "س ف س 666 وصل سعرها إلى 100 ألف جنيه.

6. لوحة " ه 4" وصل أعلى سعر لها 750 ألف جنيه.

7. لوحة "أ ن س 5" وصل أعلى سعر لها 425 ألف جنيه.

8. لوحة " أ ى 1111" وصل أعلى سعر لها 120 ألف جنيه.

 


ادارة المرور

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لوحات معدنية

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