الأوقاف: إيفاد 8 أئمة وقراء لرومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالى رمضان

كتب ــ على عبد الرحمن

اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، إرسال 8 موفدين من وزارة الأوقاف إلى دول: رومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، لافتة إلى أن الموفدين هم:

1. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي-إمام-البحيرة-بوليفيا-إمامًا وقارئًا.

2. عبد العليم طه عبد العظيم علي-إمام-بني سويف-بوليفيا-إمامًا وقارئًا.

3. محمد أحمد شحاته حبيب-إمام-البحيرة-رومانيا-إمامًا.

4. حسن شحاتة عثمان جمعة-إمام-الدقهلية-البرازيل-قارئًا.

5. كمال محمد علي عبد الرحيم-قارىء-سوهاج-البرازيل-قارئًا.

6. صبري محمد عبد الكريم محمد الزغلي-قارىء-الشرقية-البرازيل-قارئًا.

7. أحمد محمد محمد محمد الفرحاتي-قارىء-القليوبية-البرازيل-قارئًا.

8. محمد صلاح عبد القادر تاج الدين-قارىء-البحيرة-البرازيل-قارئًا.

ووجهت الوزارة الموفدين، التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده.