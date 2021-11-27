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الأوقاف: إيفاد 8 أئمة وقراء لرومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالى رمضان

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:54 م
الأوقاف: إيفاد 8 أئمة وقراء لرومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالى رمضان وزارة الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، إرسال 8 موفدين من وزارة الأوقاف إلى دول: رومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ .
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، لافتة إلى أن الموفدين هم:
 
1. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي-إمام-البحيرة-بوليفيا-إمامًا وقارئًا.
2. عبد العليم طه عبد العظيم علي-إمام-بني سويف-بوليفيا-إمامًا وقارئًا.
3. محمد أحمد شحاته حبيب-إمام-البحيرة-رومانيا-إمامًا.
4. حسن شحاتة عثمان جمعة-إمام-الدقهلية-البرازيل-قارئًا.
5. كمال محمد علي عبد الرحيم-قارىء-سوهاج-البرازيل-قارئًا.
6. صبري محمد عبد الكريم محمد الزغلي-قارىء-الشرقية-البرازيل-قارئًا.
7. أحمد محمد محمد محمد الفرحاتي-قارىء-القليوبية-البرازيل-قارئًا.
8. محمد صلاح عبد القادر تاج الدين-قارىء-البحيرة-البرازيل-قارئًا. 
 
ووجهت الوزارة الموفدين، التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده.
 

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