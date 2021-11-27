افتتاح مؤتمر البورصة للتنمية ببورسعيد لمساعدة الشركات الصغيرة للقيد بالبورصة.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مؤتمر "البورصة للتنمية" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين لمدة يومين بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، للترويج لقيد الشركات بالبورصة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في البورصة المصرية بعنوان "البورصة للتنمية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.



يتضمن المؤتمر جلسات متخصصة لعرض فرص الاستثمار بالمحافظة ومدن القناة في مختلف المجالات، بجانب جلسات للتوعية بالقيد في البورصة والإجراءات والمزايا وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب المتخصصين والفنيين في البورصة المصرية.





ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة بجانب النخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.









الحضور بالمؤتمر اليوم السبت



محافظ بورسعيد بموتمر البورصة



محافظا بورسعيد ودمياط



محافظ دمياط ضمن الحضور