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إنشاء ملحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادى بمساحة 3500 مترا

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:48 م
إنشاء ملحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادى بمساحة 3500 مترا الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا - صابر سعيد

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وقع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا، اتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى ملحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادى، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال رئيس الجامعة إن المبنى الملحق بالعيادات الخارجية سوف يكون على مساحة 3500 متر تقريباً ويتكون من دور ارضى وخمس طوابق متكررة.

وأشار غرباوي، إلى أن المبنى سيحتوى على مجموعة من المكاتب الإدارية والمكتبة، وقاعات اجتماعات لخدمة الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية.


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