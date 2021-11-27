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أخبار × 24 ساعة.. إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا مطار القاهرة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

منسق حياة كريمة: أهالى غرب أسوان اعتبروا زيارة الرئيس السيسى عيدا قوميا

التعليم: امتحانات الخامس الابتدائي حتى 3 إعدادى ليست مجمعة
 
التعليم: السماح لمن سدد القسط الأول من المصروفات تحرير استمارة دخول الامتحان
 
الصحة: تشديدات لفحص القادمين من جنوب أفريقيا والتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد
 
التعليم تعلن ضوابط وتعليمات تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية
 
القوى العاملة: السعودية تسمح بالسفر المباشر للقادمين من 6 دول بينها مصر
 
الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم بمدينة العلمين
 

 


اخبار 24 ساعه

الصحه

متحور كورونا

حياه كريمه

الرئيس السيسى

الصف الخامس الابتدائى

المصروفات الدراسيه

جنوب افريقيا

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