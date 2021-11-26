اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

180 مستشارا بقضايا الدولة يشرفون على انتخابات الأهلى حتى السابعة مساء

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:06 م
180 مستشارا بقضايا الدولة يشرفون على انتخابات الأهلى حتى السابعة مساء اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلى
كتب محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الجمعية العمومية للنادي الأهلى والمكونة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، عن استمرار التصويت في صناديق الاقتراع لاختيار مجلس إدارة جديدة للنادى حتى الساعة السابعة مساءً اليوم الجمعة.

ومن جانبه قال المستشار يسرى مدنى  الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أنه يشرف على انتخابات النادى الأهلى  لجنة  قضائية عليا برئاسة المستشار وحيد عوض نائب رئيس الهيئة، و180 مستشاراً بقضايا الدولة ، للإشراف على 160 لجنة فرعية للاقتراع واختيار مجلس إدارة جديد للنادي .

وحرص اللجنة  العليا القضائية المشرفة على انتخابات النادى الأهلى التى انطلقت اليوم الجمعة، على التأكيد عبر مكبّرت الصوت على ضرورة التسجيل والتصويت بموجب كارنيه النادى والبطاقة الشخصية.

وقررت إدارة الأهلى تشكيل العديد من اللجان الإرشادية؛ بهدف مساعدة الأعضاء فى التعرف على اللجان الخاصة بهم قبل الدخول لعملية التصويت فى الانتخابات.

وتتواجد اللجان الإرشادية أمام وبجوار خيمة التصويت للرد على استفسارات الأعضاء فيما يتعلق بأرقام وأماكن اللجان المخصصة لهم، بهدف التيسير عليهم، علمًا بأن رقم اللجنة مدون في كارنيه العضوية الخاص بكل عضو.

وتحرص إدارة الأهلى على بذل كل ما لديها من جهد؛ بهدف راحة الأعضاء والتسهيل عليهم أثناء حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في الانتخابات واختيار مجلس الإدارة الجديد.


قضايا الدوله

النادى الاهلى

انتخابات الاهلى

هيئه قضايا الدوله

انتخابات البنادى الأهلى

انتخابات الأهلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة