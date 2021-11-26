وزير: الحكومة العراقية تتجه لإقامة مشاريع تكاملية مع سوريا

روسيا اليوم

قال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز إن حكومة بلاده تتوجه نحو الانفتاح وإقامة مشاريع تكاملية مع سوريا "بما يخدم مصلحة البلدين".

وخلال لقائه مع السفير السوري لدى بغداد، صطام جدعان الدندح، جدد الخباز التأكيد على "توجه الحكومة العراقية نحو الانفتاح وإقامة مشاريع تكاملية بين البلدين لتعزيز التعاون والشراكة مع سوريا في مجالات صناعية متعددة وبما يصب في مصلحة البلدين".

وذكرت وكالة "سانا" أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تطويرها في المجالين الصناعي والاستثماري، وناقشا برنامج زيارة الوزير الخباز إلى سوريا للمشاركة في الملتقى العربي الرابع للمدن والمناطق الصناعية العربية.

وأشار الدندح، في تصريح للوكالة، إلى "رغبة سوريا والمستثمرين والصناعيين السوريين في التعاون والعمل مع العراق".

وأعرب عن أمله بأن تثمر الزيارة عن تعاون عراقي سوري في المجالات الصناعية في ضوء قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي وصفه بأنه من "القوانين العصرية التي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية تنافسية من خلال تقديم المزايا والحوافز والضمانات للمستثمرين".