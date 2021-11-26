مولدوفا تسدد 74 مليون دولار ديون غاز إلى روسيا

كتب وكالات

أفادت شركة "مولدوفاغاز"، بأن مولدوفا سددت 74 مليون دولار لشركة "غازبروم" لقاء إمدادات غاز تمت خلال فصل الخريف الجارى، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الخدمة الصحفية لشركة "مولدوفاغاز"، إن الشركة سددت لشركة "غازبروم" ثمن توريدات الغاز التى تمت فى شهر أكتوبر والنصف الأولى من شهر نوفمبر من هذا العام.

وفى وقت سابق من الأسبوع الجارى أمهلت "غازبروم" مولدوفا 48 ساعة حتى نهاية يوم الأربعاء الماضى مهلة لسداد ديون إمدادات الغاز أو سيتم وقف الإمدادات، وبعد ذلك وافقت "غازبروم" على تمديد المهلة حتى نهاية اليوم (26 نوفمبر الجاري) بشكل استثنائى وبناء على طلب من مولدوفا، ولم تؤكد شركة "غازبروم" الروسية مسألة استلام الأموال من شركة "مولدوفاغاز".