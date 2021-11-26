موقع Tobacco free kids: التبغ المسخن طريقة خادعة لجذب أجيال جديدة للتدخين

كتبت أمل علام

كشف موقع Campaign For Tobacco free kids، إن منتجات التبغ المسخن هو أحدث خدعة لشركات السجائر لإبقاء الأجيال الجديدة مدمنين على السجائر، وجذب مستخدمين جدد، بما في ذلك الشباب.



التبغ المسخن

وقال الموقع، لقد سعت شركات التبغ إلى تسويق منتجات التبغ المسخن على أنها ذات "مخاطر منخفضة"، لأن الشركات تدعي أن استخدام منتجاتها لا ينطوي على حرق أو احتراق، وهي تدعي تسويق هذه المنتجات للمدخنين الحاليين فقط.



التبغ المسخن والسجائر كلاهما ضار

وأضاف الموقع، مع ذلك، فإن الصناعة لها تاريخ طويل فى تقديم ادعاءات كاذبة حول المخاطر الصحية لمنتجاتها، وعلى الأخص في تسويق السجائر "الخفيفة"، التي لم تكن أكثر أمانًا من السجائر الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تم تسويق منتجات التبغ المسخن في جميع أنحاء العالم بطرق تروق للشباب، من خلال الادعاء بأنها لا تنطوي على احتراق أو انبعاث دخان، حيث تحاول الشركات تضليل المستهلكين وصناع السياسات حول أضرار استخدام المنتج.

وقال الموقع، إنه على الرغم من مزاعم "تقليل المخاطر" لشركات التبغ، فقد ثبت أن منتجات التبغ المسخن تنتج أدخنة سامة.



منظمة الصحة العالمية

موقف منظمة الصحة العالمية من التبغ..

علاوة على ذلك، ووفقًا لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، فإن استخدام جميع منتجات التبغ أمر خطير، لذلك، يجب حظر التبغ المسخن بشدة لتقليل استخدامه والتعرض لدخانه، كما يجب أن تقاوم الحكومات ضغوط صناعة التبغ.

ما هي منتجات التبغ المسخن؟

منتجات التبغ المُسخَّن هي منتجات تبغ تتطلب استخدام جهاز إلكتروني لتسخين عصا من التبغ المضغوط، يتم تسخينه إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لإنتاج دخان قابل للاستنشاق، لكن درجة الحرارة أقل من تلك المطلوبة للاحتراق الكامل.



التبغ المسخن لا يؤدى للاقلاع عن التدخين

التبغ المسخن يجذب الشباب بالنكهات..

وأشار الموقع، إلى أن التبغ المسخن يشمل مجموعة متنوعة من النكهات، بما في ذلك المنثول" النعناع" والفاكهة، كما يمكن أن تكون أجهزة التبغ المسخن مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، على سبيل المثال، تسمح بعض الأجهزة للمستخدمين بالتحكم في درجة حرارة تسخين التبغ، وكذلك الدخان والنكهة المنبعثة، والتبغ المسخن ليست سجائر إلكترونية، حيث ينتج التبغ المسخن الدخان المحتوي على النيكوتين عن طريق تسخين التبغ، في حين أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على التبغ، ولكنها تستخدم سائلًا يحتوي على النيكوتين لإنتاج الدخان.

وقال الموقع، إنه تم إطلاق منتجات التبغ المسخن لأول مرة في عام 2014، وهي متاحة الآن في 61 سوقًا على الأقل، مضيفا ، لقد شنت شركات التبغ حملات تسويقية مكثفة لتعريف المستهلكين بمنتجات التبغ المُسخَّن، يتم تسويق أجهزة التبغ المسخن على أنها منتجات متطورة ذات تقنية عالية توفر للمستخدمين طريقة للاستمتاع بمنتجات التبغ "منخفضة المخاطر" و "الخالية من الدخان"، إن وضع العلامات التجارية وتسويق أجهزة التسخين بشكل منفصل عن السجائر والكبسولات الساخنة يمكن أن يسمح لشركات التبغ بالتحايل على حظر إعلانات التبغ في البلدان التي لا يتم فيها تعريف أجهزة التسخين على أنها "منتجات التبغ".

وأكد الموقع، لقد كان تسويق التبغ المسخن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عنصرًا أساسيًا في إعلاناتها، وتوظف المؤثرين، والمدربين للترويج وشرح كيفية استخدامها، وتسويق المنتجات من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كيف يتم الترويج للتبغ المسخن؟

وأوضح الموقع، إن التحقيقات الأخيرة التي نشرتها وكالة رويترز، ومجلة التايمز، كشفت أن شركات التبغ تستخدم المؤثرين من الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات التبغ المسخن ومنتجات التبغ الأخرى على فيسبوك وانسجرام Facebook و Instagram.



التبغ المسخن يحتوى على نفس الاضرار

وقال الموقع، تشير المستندات الداخلية لإحدى شركات التبغ إلى أن دافع الشركات لإنتاج سجائر التبغ المسخن وغيره من المنتجات هو الحفاظ على الربحية في مواجهة بيئة معادية بشكل متزايد لأعمال التبغ التقليدى، موضحا إن شركات التبغ الكبرى متعددة الجنسيات قامت بتجديد استراتيجيتها للمستثمرين والجمهور من خلال تقديم مجموعة من المنتجات بناءً على المخاطر المنخفضة المزعومة للمستخدمين، تبنت إحدى شركات التبغ هذا المفهوم بقوة من خلال الادعاء بأنها تسعى إلى "مستقبل خالٍ من الدخان" بينما تؤكد شركة أخرى أن "هدفها هو بناء" غد أفضل "من خلال تقليل التأثير الصحي لأعمالها من خلال تقديم خيارات أكبر من المنتجات الممتعة والأقل خطورة لعملائها "، بينما تصنف شركة أخرى خط لمنتجاتها على أنها ذات مخاطر منخفضة كأحد "أولويات الاستدامة" الرئيسية، كما تدعي بأنها تريد من المدخنين التحول إلى منتجات ذات مخاطر صحية أقل مع شعار "شيء أفضل"، ومع ذلك، على الرغم من ادعاءات صناعة التبغ حول تغيير طريقة عملها، تواصل جني الغالبية العظمى من أرباحها من مبيعات السجائر التقليدية.

المخاطر الصحية المرتبطة بدخان التبغ المسخن:

التبغ المسخن يحتوى على نفس المواد الكيميائية السامة الموجودة في دخان السجائر العادية، فهي تحتوي على النيكوتين، وهو مادة شديدة الإدمان لها عواقب وخيمة على نمو دماغ المراهقين وصحة الأم والجنين أثناء الحمل، يقلل التعرض للنيكوتين أيضًا من الاستجابة المناعية ويزيد على الأرجح من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يحتوي دخان التبغ المسخن أيضًا على النيتروزامين والألدهيدات الخاصة بالتبغ، والتي من المعروف أنها تسبب السرطان، وكذلك أول أكسيد الكربون والأكرولين السامة.

فرض ضرائب ووضع صور تحذريرة على التبغ المسخن..

وقال الموقع، يجب على الحكومات أن تنظر في حظر التبغ المسخن أو تطبيق أحكام مكافحة التبغ المتوافقة تمامًا مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ على كل من السجائر ، والكبسولات الساخنة وأجهزة التسخين، يتضمن ذلك تقييد الاستخدام في الأماكن العامة، وتنفيذ ملصقات التحذير الصحية المصورة، وحظر الإعلان والترويج والرعاية، إذا قررت الدول السماح ببيع منتجات التبغ المُسخَّن، فيجب أن تتضمن اللوائح الصارمة فرض ضرائب عالية على كل من أجهزة التسخين والسجائر والكبسولات الساخنة، تباع السجائر والكبسولات الساخنة عمومًا بسعر يعادل السجائر الأعلى سعرا، لذا يجب أن تكون الضرائب على السجائر والكبسولات المسخنة مرتفعة وتعادل الضرائب المفروضة على السجائر التقليدية.