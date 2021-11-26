مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن "الألعاب الرياضية النسائية فى التصوير الهندى" أون لاين

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات التابعان لقطاع التواصل الثقافي ، بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة، بكلية الآداب، جامعة حلوان، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «الألعاب الرياضية النسائية فى التصوير الهندى»، تُلقي المحاضرة الدكتورة نورهان زيد أمين، مدرس التصوير الإسلامي بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان.
تُبث المحاضرة يوم الأحد، 28 نوفمبر 2021، الساعة 7.30 مساءً، تُلقي المحاضرة الضوء على الألعاب الرياضية المختلفة التى مارستها المرأة الهندية من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة الهندية؛ حيث أثبتت الدراسة مدى اهتمام المرأة الهندية بلياقتها البدنية وممارستها للنشاط الرياضي، فضلًا على وضوح رشاقتها ومهارتها وهي تؤدي مختلف الألعاب الرياضية؛ مثل الصيد، والرماية، والسباحة، والكرة والصولجان (البولو)، والألعاب البهلوانية والرقص، إضافة إلى ممارستها للرياضات الذهنية المتنوعة، ورياضة اليوجا.
من جهة أخرى تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية الطفولة، المقرر عقدها يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة.
تتناول الاحتفالية هذا العام حقوق الطفل حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة تحت عنوان (المدينة السعيدة)، ويشارك في الاحتفالية أطفال من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والخاصة بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال اللاجئين التابعين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ وذلك لمحاولة دمجهم مع الأطفال المصريين وتدعيم تقبل الآخر ونبذ التنمر، وتتضمن الاحتفالية العديد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال لتعريفهم بحقوق الطفل المنصوص عليها، والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة.
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