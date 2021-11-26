"مصر للطيران" تعلن توقف رحلاتها من جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

كتبت رحاب نبيل

أعلنت مصر للطيران عن توقف رحلاتها من والي جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، اعتبارا من غدا السبت، في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذى أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، انه من المقرر اتخاذ بعض الإجراءات تجاه القادمين من عدد من الدول في حالة الوصول غير المباشر (ترانزيت) عبر مطار القاهرة وهي: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث سيتم اجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أى حالة ايجابية يتم منعه من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر ( ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ايجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يتوجب على الركاب التوقيع على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الصعود على الرحلة.