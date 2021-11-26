اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 12:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"مصر للطيران" تعلن توقف رحلاتها من جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:48 م
"مصر للطيران" تعلن توقف رحلاتها من جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصر للطيران عن توقف رحلاتها من والي جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، اعتبارا من غدا السبت، في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذى أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، انه من المقرر اتخاذ بعض الإجراءات تجاه القادمين من عدد من الدول في حالة الوصول غير المباشر (ترانزيت) عبر مطار القاهرة وهي: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث سيتم اجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع،  وحال ظهور أى حالة ايجابية يتم منعه من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر ( ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ايجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يتوجب على الركاب التوقيع على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الصعود على الرحلة.

 

 


مصر للطيران

جنوب إفريقيا

مطار القاهرة

جوهانسبرج

أوميكرون

المتحور الجديد

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة